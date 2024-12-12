Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Стрелки-невидимки уничтожили четырех боевиков ВСУ в курском приграничье

Стрелки-невидимки уничтожили четырех боевиков ВСУ в курском приграничье

Снайперские пары российских десантников ежедневно уничтожают украинских боевиков в зоне проведения спецоперации, а также поддерживают продвижение штурмовых групп ВДВ в одном из приграничных районов Курской области.

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