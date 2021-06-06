Дембеле тормозит переговоры по контракту. «Барса» подозревает, что он договорился с другим клубом

Полузащитник Усман Дембеле может покинуть «Барселону». Президент Жоан Лапорта и совет директоров клуба заинтересованы в продлении контракта с 24-летним французом.
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