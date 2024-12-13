Банк России описал стратегии удержания сотрудников на фоне дефицита кадров

Работодатели в России на фоне дефицита кадров для привлечения и удержания сотрудников активно применяют дополнительные меры стимулирования, сообщили в новом докладе "Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России", который оказался в распоряжении интернет-издания РБК.
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