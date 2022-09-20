В США обнародован план разрушения России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков Орел на часовой башне Киевского вокзала в Москве Виктория Никифорова Нет, это не новое издание печально знаменитого Dropshot, согласно которому Вашингтон собирался сбросить ядерные бомбы на все крупные города СССР.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков Орел на часовой башне Киевского вокзала в Москве Виктория Никифорова Нет, это не новое издание печально знаменитого Dropshot, согласно которому Вашингтон собирался сбросить ядерные бомбы на все крупные города СССР.
Свежие комментарии