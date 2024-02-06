Америка здорового человека

Реплика. Подобные хайповые темы не очень привечаю, но выскажусь. Исключительно в пику некоторым массовым интернет-ресурсам, устроившим вокруг визита блистательного американского журналиста Такера Карлсона (самого известного в мире в жанре «политика», если что) какую-то похабень.
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