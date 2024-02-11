В Дальнереченске произошло массовое отравление

Более 20 человек за 5 дней попали в больницу с признаками острого отравления в приморском Дальнереченске, вероятно, отравившись едой в одном из городских заведений общепита, сообщает прокуратура региона, которая и начала по этому факту проверку.
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