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В Дальнереченске произошло массовое отравление

Более 20 человек за 5 дней попали в больницу с признаками острого отравления в приморском Дальнереченске, вероятно, отравившись едой в одном из городских заведений общепита, сообщает прокуратура региона, которая и начала по этому факту проверку.

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