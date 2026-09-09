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Русский Днепропетровск

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Крупнейшее поражение Киева. Бойня под Харьковом круто изменит ход войны

Крупнейшее поражение Киева. Бойня под Харьковом круто изменит ход войны

Дмитрий Невзоров 9 сентября 2026 г., 11:26   Первое крупное окружение украинских войск на харьковском направлении можно считать свершившимся фактом.

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