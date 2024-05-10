Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • ВераВерная
    Только ленивый не отписался на тему возвращения Суровикина...что толку  фантазировать, будет так, как решит Главноком...Полковник СБУ обе...
  • Gennady Sokolovsky
    Видать, "подгорает" в районе седла у фашистов. Видишь, онЕ "обеспокоены"....Полковник СБУ обе...
  • Владимир Якоби
    Наконец хоть адекватные и герои Росси будут брать руководство в свои руки. А то эти хапуги уже надоели то Сердюков , ...Полковник СБУ обе...

Европа начинает ограбление России

Европа начинает ограбление России

Автор: Дмитрий Родионов  Сначала они своруют доходы с активов, а потом и сами активы В Евросоюзе достигнут консенсус об использовании 90% доходов от замороженных российских активов на военные нужды Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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