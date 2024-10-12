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В Москве пройдет гала-концерт фестиваля-конкурса любительских коллективов

В Москве пройдет гала-концерт фестиваля-конкурса любительских коллективов

На сцене театра «Русская песня» 14 октября выступят лауреаты Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов 2024 года, ставшие обладателями грантов национального проекта «Культура», сообщили в Минкультуры России.

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