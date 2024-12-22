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Политика как она есть

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В Краснодарском крае рассказали об алгоритме очистки пляжей от мазута

В Краснодарском крае рассказали об алгоритме очистки пляжей от мазута

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал об алгоритме очистки побережья от нефтепродуктов после крушения в Керченском проливе танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», груженных мазутом.

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