Отгрузки «Группы Астра» за 9 месяцев возросли на 98%

Отгрузки «Группы Астра» по итогам 9 месяцев 2024 года достигли 10,1 млрд руб. и выросли на 98% год к году благодаря продолжающемуся масштабированию бизнеса, а также развитию продуктово-сервисной экосистемы, следует из отчетности компании.