Жизель Бюндхен на протяжении многих лет брака с Томом Брэди чувствовала себя "в тени"

Жизель Бундхен, недавно ставшая мамой в третий раз, поделилась подробностями своей личной жизни. В беседе с изданием Page Six источник, близкий к 44-летней супермодели, рассказал о её счастье в отношениях с 37-летним бойфрендом, тренером по джиу-джитсу Иоакимом Валенте, а также о сложностях, с которыми она столкнулась в браке с бывшим супругом Томом Брэди.