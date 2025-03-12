Администрация экс-президента США Джо Байдена предлагала возобновить выполнение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Лавров рассказал о наглом предложении администрации Байдена и ответе России
Комментарии
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Алексей Куницын
Переговоры США и зклёнки в Джидде. А сколько вас там ? - Двое..- Ну вот и между собой и договариваетесь! А нам некогда, мы возвращаем наши территории, движемся вперёд ! Сейчас пошла речь о границе по реке Днепр, Днепетровской, Николаевской и Одесской области и Преднестровью.
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22 час.
Алексей Куницын
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22 час.
Сергей Дмитриев
Дубль N : Надо б где-нибудь избразить Зеленского в униформе узника Освенцима, в жёлто-голубую полоску и в таком же чепчике, как мастера переодеваться.
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22 час.
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