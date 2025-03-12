Лавров рассказал о наглом предложении администрации Байдена и ответе России

Алексей Куницын

Переговоры США и зклёнки в Джидде. А сколько вас там ? - Двое..- Ну вот и между собой и договариваетесь! А нам некогда, мы возвращаем наши территории, движемся вперёд ! Сейчас пошла речь о границе по реке Днепр, Днепетровской, Николаевской и Одесской области и Преднестровью.