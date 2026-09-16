Sweeping Russia-Iran Sanctions Bill Advances Toward House Vote

The US House Rules Committee has advanced legislation imposing tougher sanctions on Russia and Iran, clearing a key procedural hurdle for a possible House vote later this week but exposing deep Democratic concerns over the measure's expansion of presidential tariff authority.
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