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Родри о «Золотом мяче»: «Когда понимаешь, что обладаешь должным уровнем для борьбы за него, начинаешь думать: «Почему нет?» Это требует усилий, у команды все должно идти хорошо»

– О чем вы думаете, когда видите «Золотой мяч» на полке у себя дома? – Ну, я смотрю на него с близкими людьми, и мы просто сходим с ума в том смысле, что говорим: «Вот это мы устроили!»  Изначально ты не думаешь, что можешь этого добиться, но как только ты оказываешься в мире футбола и понимаешь, что обладаешь должным уровнем, чтобы бороться [за этот приз], то начинаешь думать: «Почему бы и нет?» Это требует усилий, работы.

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