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Это первый в мире смартфон с тремя 200-мегапиксельными камерами. Oppo Find X10 Pro Max получил уникальную систему Hasselblad, батарею 8000 мАч и защиту IP69

Это первый в мире смартфон с тремя 200-мегапиксельными камерами. Oppo Find X10 Pro Max получил уникальную систему Hasselblad, батарею 8000 мАч и защиту IP69

При этом цена не запредельная: Oppo Find X10 Pro Max примерно в 1,5 раза дешевле iPhone 18 Pro Max Вчера свои флагманы нового поколения представила Vivo, сегодня настал черед Oppo.

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