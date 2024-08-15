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  • Гарий Щерба
    Ха ха ха ,  ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ  это  КАК  же  ФАШИЗМНГТОН ПОЛУЧИТ  эти  НЕДРА , если  СКОРО ПОЧТИ ВСЯ Окраина  ПЕРЕСТАНЕ...Украина планирует...
  • Е Пронина
    расстрелять тех кто это придумалКак должна измени...
  • Евгений Илюшин
    Странно всё это слышать?! Что делают на войне с любой разведкой? Будь то люди, техника, летательные аппараты? Ну да, ...Изгнанные из Черн...

Responsible Statecraft поясняет, почему РФ намного опережает США и НАТО в производстве оружия

Responsible Statecraft поясняет, почему РФ намного опережает США и НАТО в производстве оружия

Россия превосходит все НАТО и США по производству боеприпасов, ракет и танков, несмотря на то что ее оборонный бюджет на 2024 год составляет всего 100 млрд долларов, а ВВП – 2 трлн долларов.

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