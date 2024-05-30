СВР: Госдеп США продвигает в Швеции и Финляндии ролики об «угрозе России»

В соцсетях и мессенджерах жителей Швеции и Финляндии вскоре появятся ролики о «серьёзности российской угрозы», этот проект ведётся под руководством Госдепартамента США, сообщает Служба внешней разведки России.
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