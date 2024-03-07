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Военное обозрение

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На главной военной базе Корейской народной армии прошли учения под личным руководством лидера КНДР

На главной военной базе Корейской народной армии прошли учения под личным руководством лидера КНДР

После учений Ким Чен Ын особо подчеркнул, что вся армия должна вести ускоренную подготовку и проявлять способность противостоять врагу по формуле «один против ста».

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