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Филиппины в БРИКС: угроза для США в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Филиппины в БРИКС: угроза для США в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Возможное вступление Филиппин в БРИКС угрожает позициям США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Бывший разведчик Скотт Риттер отметил, что Манила вряд ли останется в стороне, когда соседи уже присоединились к организации.

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