Мошенники начали выманивать деньги под предлогом замены счета в ЦБ

Мошенники начали использовать схему с «заменой счета в Центробанке». Об этом предупредил ЦБ РФ. Злоумышленники не ограничиваются текстовыми сообщениями — они также могут присылать видеоинструкции, которые якобы записаны сотрудниками регулятора.