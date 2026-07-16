Мошенники начали выманивать деньги под предлогом замены счета в ЦБ

Мошенники начали использовать схему с «заменой счета в Центробанке». Об этом предупредил ЦБ РФ. Злоумышленники не ограничиваются текстовыми сообщениями — они также могут присылать видеоинструкции, которые якобы записаны сотрудниками регулятора.
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