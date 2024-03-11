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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Во Франции раскрыли, почему Запад не ведет расследование по «Северным потокам»

Во Франции раскрыли, почему Запад не ведет расследование по «Северным потокам»

МОСКВА, 11 марта, ФедералПресс. Западные страны не хотят проводить расследование по «Северным потокам», потому что знают о причастности к подрыву других государств – членов НАТО, включая США, и понимают, что итоге это не принесет вреда России.

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