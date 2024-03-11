Во Франции раскрыли, почему Запад не ведет расследование по «Северным потокам»

МОСКВА, 11 марта, ФедералПресс. Западные страны не хотят проводить расследование по «Северным потокам», потому что знают о причастности к подрыву других государств – членов НАТО, включая США, и понимают, что итоге это не принесет вреда России.
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