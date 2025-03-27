В Ирландии подсчитали возможный урон от пошлин Трампа

Пошлины, которыми грозит ЕС президент США Дональд Трамп могут нанести серьезный урон экономике Ирландии, прогнозирует Институт экономических и социальных исследований (ESRI) в специальном докладе, 27 марта пишет The Journal.
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