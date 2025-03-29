Интересная жизнь с Vera Star История с выходцем из Армении, который, разгоряченный горячительными напитками, присоединил Краснодар к Армении и послал по известному адресу продолжателей дела Феликса Эдмундовича, получила свое закономерное продолжение.
«Рука поломана, ребята!»: чемпион мира Ванян, присоединивший Краснодар к Армении, после жесткого задержания ФСБ уже просится на СВО
Комментарии
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Владимир Байков
Поразительно,каа только припекает,то сразу эти ОБЕЗЬЯНЫ приходят в чувство. Зачем нам это вонючее отродье в России. Гнать всех в кишлаки и аулы пасти ишаков.
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14 час.
Александр Дубков
поросенок
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12 час.
d
demyr150648
Его надо на воспитание отдать в трюмную группу БЧ-5, там группер-лейтенант - командир говна и пара и пара годков живо введут его в меридиан: в трюмах не очень понадобится выжимать штангу и и махать револьвером, там ему найдут любимую и разнообразную работу на матчасти по душе. И все его кружочки на шее и чашечка в ручонке на ..., ой, вообще никому не нужны. Сами видите: чем только эти южнорусские армяшки ни занимаются, лишь бы не служить на флоте! И поскольку он явно отстает в строевой подготовке, то троеборье ему обеспечено: трюмные работы, пару часов строевых в любую погоду и карцер. Через год сбросит лишнее и вы... ученный отправится добровольцем на СВО, это обязательная часть подготовки. А там , это уже не сердобольная БЧ-5 и четырехразовое питание, а грустная реальность гордого жителя коньячных гор в абсолютно непьющем русском коллективе.
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7 час.
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