«Рука поломана, ребята!»: чемпион мира Ванян, присоединивший Краснодар к Армении, после жесткого задержания ФСБ уже просится на СВО

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demyr150648

Его надо на воспитание отдать в трюмную группу БЧ-5, там группер-лейтенант - командир говна и пара и пара годков живо введут его в меридиан: в трюмах не очень понадобится выжимать штангу и и махать револьвером, там ему найдут любимую и разнообразную работу на матчасти по душе. И все его кружочки на шее и чашечка в ручонке на ..., ой, вообще никому не нужны. Сами видите: чем только эти южнорусские армяшки ни занимаются, лишь бы не служить на флоте! И поскольку он явно отстает в строевой подготовке, то троеборье ему обеспечено: трюмные работы, пару часов строевых в любую погоду и карцер. Через год сбросит лишнее и вы... ученный отправится добровольцем на СВО, это обязательная часть подготовки. А там , это уже не сердобольная БЧ-5 и четырехразовое питание, а грустная реальность гордого жителя коньячных гор в абсолютно непьющем русском коллективе.