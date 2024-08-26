В Европе учащаются призывы арестовать Маска

Левые в Великобритании и Европе усиливают цензуру, призывая арестовать Илона Маска и закрыть его платформу социальных сетей, чтобы заставить замолчать оппозиционные взгляды, предупредил бывший чиновник Белого дома и Пентагона Дуглас Маккиннон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии