Карлсон заявил, что американцев превращают в преступников из-за поездок в Россию

Известный американский журналист Такер Карлсон сделал сенсационное заявление.В опубликованном на YouTube подкасте East Meets West он рассказал, что его соотечественников, возвращающихся домой из России, подвергают арестам.
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