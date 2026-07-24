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Царьград

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СТМ инвестировал 60 млрд рублей в промышленное развитие России

СТМ инвестировал 60 млрд рублей в промышленное развитие России

Антон Зубихин из холдинга "Синара - транспортные машины" сообщил на форуме в Омске, что инвестиции компании в промышленное развитие превысили 60 млрд рублей, включая крупное вложение в дизель-моторное производство в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

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