Выставка «Искусство куклы» открылась в столичном Экспоцентре

В Москве открылась самая крупная выставка кукол в мире, на которую съехались более тысячи мастеров. Как сообщает «Российская газета», в экспозиции можно увидеть десятки тысяч экспонатов — тут и «кукольные гламуры», и промышленные куклы советского периода, и куклы народов мира, а еще антикварные экспонаты из частных коллекций.