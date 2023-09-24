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Юрий Семин: «Спартаку» больше повезло в матче с «Динамо». Закономерной была бы ничья»

Юрий Семин: «Спартаку» больше повезло в матче с «Динамо». Закономерной была бы ничья»

Московское дерби завершилось со счетом 1:0 в пользу «Спартака». Единственный мяч на 7‑й минуте забил Тео Бонгонда.

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