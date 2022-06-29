Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в психоневрологический дом-интернат в Херсонской области

Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в психоневрологический дом-интернат в Херсонской области

Для детей с тяжелыми заболеваниями, находящимися на лечении и проживающими в интернате российские военнослужащие доставили несколько тонн продовольствия, медикаментов, бутилированной питьевой воды и предметов первой необходимости.

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