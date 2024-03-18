Изменились правила сдачи квартир в аренду и в наем: разбираем новый закон

После того, как законодатели ввели запрет на использование квартир для оказания гостиничных услуг, в практике стали возникать спорные моменты по поводу законности сдачи квартир жильцам за плату (по договору коммерческого найма или аренды).
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