«С Худобиным общаемся нормально — он открытый и позитивный»

В 2023 году новосибирская «Сибирь» совершила две неоднозначные смены главных тренеров. По окончании прошлого сезона она не стала продлевать контракт с Андреем Мартемьяновым после двух подряд уверенных выходов в плей-офф.
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