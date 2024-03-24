От Калининграда до Владивостока: трагедия в «Крокусе» дополнительно сплотила граждан России

В непосредственной близости от подвергшегося нападению «Крокус Сити Холла» заработал центр помощи. Обратившись туда лично, или позвонив по телефону горячей линии 8-800-550-50-30, можно получить все имеющуюся информацию по погибшим и пострадавшим.
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