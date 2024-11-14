Глава МИД Колумбии обсудит с Лавровым судьбу пленных наемников

АндрейБорков

Наемники не могут быть пленными! Это ТЕРРОРИСТЫ, ни какие нормы и правила на наемников не распространяются. О ком могут говорить эти наркобароны и наш Лавров? И почему эти иностранные уголовники(не пленные), военные преступники до сих пор в местах заключения, а не в канаве с дыркой в башке? Зачем их пощадили? Прав был Глеб Жеглов, когда говорил - МИЛОСЕРДИЕ ЭТО ПОПОВСКОЕ СЛОВО!