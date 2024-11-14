Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 978 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • В С
    А что этот Олух не знал с чего конфликт начался ?Путин рассказал Ш...
  • Эльфено4ек Чумазикова
    Ну зануда же, типичный и характерный, да я не обижаюсь, просто не имею привычки пробивать лбом кирпичные стены, поясн...Пенсионерам старш...
  • Генрих
    Впечатление, что какая-то гнида специально штампует ситуации исключительно для возмущения общества...штрафы, тарифы, ...Пенсионерам старш...

Глава МИД Колумбии обсудит с Лавровым судьбу пленных наемников

Глава МИД Колумбии обсудит с Лавровым судьбу пленных наемников

Судьба колумбийских наемников, участвовавших в конфликте на Украине и сейчас находящихся в заключении в России, станет одной из тем переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Наемники не могут быть пленными! Это ТЕРРОРИСТЫ, ни какие нормы и правила на наемников не распространяются. О ком могут говорить эти наркобароны и наш Лавров? И почему эти иностранные уголовники(не пленные), военные преступники до сих пор в местах заключения, а не в канаве с дыркой в башке?  Зачем их пощадили? Прав был Глеб Жеглов, когда говорил - МИЛОСЕРДИЕ ЭТО ПОПОВСКОЕ СЛОВО!
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх