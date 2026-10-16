На территории Ивановской области в рамках федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал» сотрудниками подразделений полиции региона во взаимодействии с сотрудниками иных силовых ведомств были проведены проверочные мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства Российской Федерации.