Власти Мексики разъяснят Google правила переименования географических объектов

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ходе ежедневной пресс-конференции заявила, что власти Мексики направят письмо корпорации Google из-за переименования Мексиканского залива в Американский, в котором разъяснят компании необоснованность такого решения.
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