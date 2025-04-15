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Пронедра

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F-16 не оправдали надежд Киева: «чудо-оружие» оказалось мифом

F-16 не оправдали надежд Киева: «чудо-оружие» оказалось мифом

F-16 не оправдали надежд Киева: «чудо-оружие» оказалось мифом Ирина ВальковаКогда украинские власти впервые объявили о поставках истребителей F-16 от стран НАТО, это преподносилось как поворотный момент в конфликте.

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