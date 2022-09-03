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В Кемерове полицейский провел правовой урок для воспитанников детского дома, приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

В одном из детских домов города Кемерово сотрудник центра по борьбе с экстремизмом ГУ МВД России по Кемеровской области провел тематический классный час для воспитанников.

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