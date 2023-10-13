Ученый Натан Эйсмонт заявил о приближении сильной магнитной бури

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил том, что совсем скоро метеозависимые люди почувствуют на себе последствия одной из крупнейших магнитных бурь за последнее время.
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