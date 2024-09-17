Лазарева* считает, что статус иноагента мешает ей вести профессиональную деятельность

Телеведущая должна раскрывать сведения обо всех финансовых операциях, а также обо всех мероприятиях Признанная иноагентом телеведущая Татьяна Лазарева* считает, что из-за внесения ее в реестр иностранных агентов она не может осуществлять свою профессиональную деятельность, говорится в судебных документах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.