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  • Александр Пятнистый
    не захватят, а весь кишлак вернуть на родину до единого человекаОпасны ли угрозы ...
  • Алекс Сэм
    Вообще какого хе*а здесь эти дети делают?Пускай звездуют к своим бабушкам и дедушкам в кишлаки, а если ещё и родителе...Опасны ли угрозы ...
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Длина безымянного пальца способна указать на проблемы с алкоголем

Длина безымянного пальца способна указать на проблемы с алкоголем

Длина безымянного пальца способна указать на проблемы с алкоголем Татьяна СергееваРуки могут быть важным показателем привычек в употреблении алкоголя.

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