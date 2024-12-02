Эксперты констатируют переход к новому ИТ-укладу

Российская ИТ-отрасль находится в моменте перехода от старого ИТ-уклада к новому, когда на первый план выходит вопрос привлечения квалифицированных кадров по различным ИТ-направлениям, знания которых основаны на фундаментальной науке.
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