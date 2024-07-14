Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 203 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    ай, ай, ай....какая жалость, энргомор у них....Что-то этот выдающийся анНалЛитеГ и одновременно-  лом-кущ,ни разу не ...На Украине возмут...
  • Сергей Андросов
    Не хомяков, а хохлов? Опечатка?В Германии на пер...
  • Lora Некрасова
    Вот так просто. Байден сказал прекратить дело, и правосудие тут же, как дышло, повернуло в эту сторону. Это американс...Американский суд ...

Названы эффективные методы борьбы с предменструальным синдромом

Названы эффективные методы борьбы с предменструальным синдромом

Предменструальный синдром (ПМС), который также называют синдром предменструального напряжения и предменструальной болезнью, возникает у некоторых женщин за два-десять дней до менструации и негативно сказывается на их психическом и физическом состоянии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх