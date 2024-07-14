Названы эффективные методы борьбы с предменструальным синдромом

Предменструальный синдром (ПМС), который также называют синдром предменструального напряжения и предменструальной болезнью, возникает у некоторых женщин за два-десять дней до менструации и негативно сказывается на их психическом и физическом состоянии.
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