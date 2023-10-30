Пьяные боевики ВСУ избили жителя Херсона

Мужчина получил вред здоровью средней степени тяжести.Жители оккупированного Херсона сообщают, что в минувшее воскресенье двое украинских боевиков напали на местного жителя и причинили ему вред здоровью средней степени тяжести.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии