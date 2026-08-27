“Без разговора с Украиной не обойдемся”. Федор Лукьянов о войне, России и будущем Киева

Украина — инструмент Запада или самостоятельный игрок в войне с Россией? Должна ли Москва вести с ней самостоятельный политический диалог — отдельно от переговоров с США и Европой? Или Киев уже намертво встроен в западную систему и прямой разговор не имеет практического смысла? .