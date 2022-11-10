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Чемпионат России по волейболу. 7-й тур. «Локомотив» встретится с «Белогорьем», казанский «Зенит» против «Динамо-ЛО», другие матчи

С 11 по 13 ноября пройдут матчи седьмого тура мужского чемпионата России по волейболу. «Локомотив» встретится с «Белогорьем», казанский «Зенит» против «Динамо-ЛО».

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