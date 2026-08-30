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Экс-депутат Рады предрек новые витки скандала с пленками Миндича

Экс-депутат Рады предрек новые витки скандала с пленками Миндича

РЕН ТВ Политолог, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров считает, что нынешний виток антикоррупционного скандала на Украине не станет последним.

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