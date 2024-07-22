Стало известно, сколько новых калужан родилось на минувшей неделе

За шесть дней, с 15 по 20 июля в Калуге родились на свет 39 девочек и 33 мальчика, в том числе - одна двойня, сообщает городской ЗАГСЗа шесть дней, с 15 по 20 июля в Калуге родились на свет 39 девочек и 33 мальчика, в том числе - одна двойня, сообщает городской ЗАГС.