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Калужские новости

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Стало известно, сколько новых калужан родилось на минувшей неделе

Стало известно, сколько новых калужан родилось на минувшей неделе

За шесть дней, с 15 по 20 июля в Калуге родились на свет 39 девочек и 33 мальчика, в том числе - одна двойня, сообщает городской ЗАГСЗа шесть дней, с 15 по 20 июля в Калуге родились на свет 39 девочек и 33 мальчика, в том числе - одна двойня, сообщает городской ЗАГС.

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