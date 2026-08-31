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Новости Брянска

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Почта России ежемесячно обслуживает миллион дальневосточников банковскими услугами

Почта России ежемесячно обслуживает миллион дальневосточников банковскими услугами

Почти половина банковских услуг ВТБ на Дальнем Востоке предоставляется через сельские отделения «Почты России».

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