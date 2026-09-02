Миронов предложил отменить налоговый маневр для преодоления топливного кризиса

Топливный кризис усугубляют просчеты в налоговой системе, поэтому пора отказаться от налогового маневра, заявил RTVI лидер фракции «Справедливая Россия» депутат Госдумы Сергей Миронов.
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