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Телеканал RTVI

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Миронов предложил отменить налоговый маневр для преодоления топливного кризиса

Миронов предложил отменить налоговый маневр для преодоления топливного кризиса

Топливный кризис усугубляют просчеты в налоговой системе, поэтому пора отказаться от налогового маневра, заявил RTVI лидер фракции «Справедливая Россия» депутат Госдумы Сергей Миронов.

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